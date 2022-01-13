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Сегодня, 19:56

Американский журналист раскритиковал выступление Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Американский журналист Филипп Херш оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате Европы.

В короткой программе Щербакова упала с тройного лутца, который планировался в каскаде с тройным риттбергером. За прокат она получила 69,05 балла и занимает четвертое промежуточное место.

«Если бы вращения Щербаковой были еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за тунеядство. Плюс так себе двойной аксель и падение на тройном лутце... и она все равно получает 69,05. Мне нужен перерыв.

Если Анна плохо откатает произвольную, то оставит ли Федерация фигурного катания России действующую чемпионку мира дома?" — написал Херш в Twitter.

После короткой программы лидирует Камила Валиева (90,45). Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку Александра Трусова (75,13).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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