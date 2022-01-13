Американский журналист раскритиковал выступление Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы
Американский журналист Филипп Херш оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате Европы.
В короткой программе Щербакова упала с тройного лутца, который планировался в каскаде с тройным риттбергером. За прокат она получила 69,05 балла и занимает четвертое промежуточное место.
«Если бы вращения Щербаковой были еще медленнее, то ее можно было бы арестовать за тунеядство. Плюс так себе двойной аксель и падение на тройном лутце... и она все равно получает 69,05. Мне нужен перерыв.
Если Анна плохо откатает произвольную, то оставит ли Федерация фигурного катания России действующую чемпионку мира дома?" — написал Херш в Twitter.
После короткой программы лидирует Камила Валиева (90,45). Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку Александра Трусова (75,13).