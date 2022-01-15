Алиев поздравил Кондратюка с победой на чемпионате Европы по фигурному катанию

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев поздравил Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

«Ну, дорогой мой, поздравляю! Тебя и всю твою команду. Дерзай! Рад за тебя!» — написал Алиев в сторис Instagram.

Сторис Дмитрия Алиева. Фото Instagram

Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы. За произвольную программу он набрал 187,50 балла. По сумме выступлений он получил 286,56 балла.