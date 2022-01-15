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Сегодня, 16:42

Алиев поздравил Кондратюка с победой на чемпионате Европы по фигурному катанию

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Дмитрия Алиева.
Фото Instagram

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев поздравил Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

«Ну, дорогой мой, поздравляю! Тебя и всю твою команду. Дерзай! Рад за тебя!» — написал Алиев в сторис Instagram.

Сторис Дмитрия Алиева. Фото Instagram
Сторис Дмитрия Алиева.
Фото Instagram

Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом Европы. За произвольную программу он набрал 187,50 балла. По сумме выступлений он получил 286,56 балла.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Марк Кондратюк
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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