Алиев поблагодарил за поддержку на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев, который завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, на своей странице в Instagram поблагодарил свою команду, семью и друзей за поддержку во время соревнований. По сумме двух программ он набрал 272,89 балла.
— Хочу каждому, глядя в глаза, сказать «Спасибо». Спасибо моей команде, которую я бесценно люблю. Спасибо моей главной поддержке, люди, которые мне близки. Отец, бабушка! Спасибо нашей федерации за веру в меня! Спасибо друзьям, которые рядом! Спасибо вам, болельщики, за то, какие вы искренние и настоящие! Я собираю вас всех в круг и обнимаю! Делю свою победу с вами, — написал Алиев.
Хочу каждому глядя в глаза, сказать СПАСИБО! СПАСИБО МОЕЙ КОМАНДЕ, которую я бесценно люблю!@team_rukavitsin_official СПАСИБО моей главной поддержке, люди которые мне близки @olga_glinka @alex_aliev11 @nazarenkkoelena Отец, Бабушка! СПАСИБО нашей федерации за веру в меня! СПАСИБО ДРУЗЬЯМ, которые рядом!!! СПАСИБО ВАМ БОЛЕЛЬЩИКИ, за то какие вы искренние и настоящие! Я собираю вас всех в круг и Обнимаю! Делю свою ПОБЕДУ с ВАМИ!!!??? #ЧемпионатЕвропы2020