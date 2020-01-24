Алиев поблагодарил за поддержку на чемпионате Европы

Дмитрий Алиев, который завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, на своей странице в Instagram поблагодарил свою команду, семью и друзей за поддержку во время соревнований. По сумме двух программ он набрал 272,89 балла.

— Хочу каждому, глядя в глаза, сказать «Спасибо». Спасибо моей команде, которую я бесценно люблю. Спасибо моей главной поддержке, люди, которые мне близки. Отец, бабушка! Спасибо нашей федерации за веру в меня! Спасибо друзьям, которые рядом! Спасибо вам, болельщики, за то, какие вы искренние и настоящие! Я собираю вас всех в круг и обнимаю! Делю свою победу с вами, — написал Алиев.