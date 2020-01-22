Чемпион России Дмитрий Алиев, занимающий второе место после короткой программы в мужском турнире на чемпионате Европы по фигурному катанию, отметил, что победа на чемпионате страны никак не помогала ему стартовать на чемпионате Европы. За прокат фигурист получил 88,45 балла и отстает от лидирующего Михала Бржезины на 1,32 балла.

— Какое-то время я радовался победе на чемпионате страны, но здесь в Граце совершенно другой турнир, — сказал Алиев. — Я готовился к борьбе с самим собой и не думал, что я — чемпион России. Мне очень хотелось показать на чемпионате Европы все над чем работал до этого. Не могу сказать, что имеющиеся у меня силы добавляют мне какой-то уверенности.

Произвольную программу на турнире мужчины-одиночники представят 23 января в четверг, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)