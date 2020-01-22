Алиев и Даниэлян — второй и третий в короткой программе на чемпионате Европы
18:26
Чех Михал Бржезина выиграл короткую программу чемпионата Европы в мужском одиночном катании.
Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й. Произвольную программу фигуристы покажут 23 января, начало — в 20.30 по московскому времени.
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Короткая программа
1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45
3. Артур Даниэлян (Россия) — 84,63
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77
5. Денис Васильев (Латвия) — 80,44
6. Пауль Фенц (Германия) — 80,41...
13. Александр Самарин (Россия) — 74,77
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