Чех Михал Бржезина выиграл короткую программу чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й. Произвольную программу фигуристы покажут 23 января, начало — в 20.30 по московскому времени.

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Короткая программа

1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 88,45

3. Артур Даниэлян (Россия) — 84,63

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77

5. Денис Васильев (Латвия) — 80,44

6. Пауль Фенц (Германия) — 80,41...

13. Александр Самарин (Россия) — 74,77