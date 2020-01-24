Алиев чисто исполнил произвольную программу на ЧЕ

Чемпион России Дмитрий Алиев чисто исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Он начал прокат с четверного лутца, затем исполнил четверной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной риттбергер+ойлер+тройной сальхов.

Алиев набрал за свой прокат 184,44 балла (это его лучший результат в сезоне за произвольную программу) и 272,89 по сумме и занимает промежуточное первое место.