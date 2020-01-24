ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Алиев чисто исполнил произвольную программу на ЧЕ

00:19
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Чемпион России Дмитрий Алиев чисто исполнил произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Он начал прокат с четверного лутца, затем исполнил четверной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной риттбергер+ойлер+тройной сальхов.

Алиев набрал за свой прокат 184,44 балла (это его лучший результат в сезоне за произвольную программу) и 272,89 по сумме и занимает промежуточное первое место.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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