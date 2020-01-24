Алена Косторная: «Всегда есть поколение, которое обыграет тебя»

Вице-чемпионка России Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что из-за роста сложности соревновательных программ продолжительность карьеры в фигурном катании сократилась.

— Фигурное катание сейчас стремительно развивается, — сказала Косторная. — Если раньше девочки катались до 25-30 лет, то сейчас чтобы чаще на вершине маленькие девочки. В среднем продолжительность карьеры в фигурном катании сократилась, потому что нужно прыгать сложные элементы, которые способен делать не каждый спортсмен. Всегда есть поколение, которое обыграет тебя.

Косторная будет закрывать женский турнир на чемпионате Европы и выйдет на лед для представления своей произвольной программы 26 января в 00.16 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)