ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Алена Косторная: «Всегда есть поколение, которое обыграет тебя»

20:52
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-чемпионка России Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что из-за роста сложности соревновательных программ продолжительность карьеры в фигурном катании сократилась.

— Фигурное катание сейчас стремительно развивается, — сказала Косторная. — Если раньше девочки катались до 25-30 лет, то сейчас чтобы чаще на вершине маленькие девочки. В среднем продолжительность карьеры в фигурном катании сократилась, потому что нужно прыгать сложные элементы, которые способен делать не каждый спортсмен. Всегда есть поколение, которое обыграет тебя.

Косторная будет закрывать женский турнир на чемпионате Европы и выйдет на лед для представления своей произвольной программы 26 января в 00.16 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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