Российская фигуристка Алена Косторная сказала, что довольна своим выступлением на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Она заняла первое место в женском одиночном катании.

— Я очень рада, что могу находиться здесь, — цитирует Косторную ТАСС. — Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, — это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы — это уже не задача. Я не видела прокатов Ани (Щербаковой) и Саши (Трусовой), потому что меня просто не пускали туда, не открывали шторку, не видела ничего, так как баллы объявляли на двух языках. На английский я не обращала внимания, а на немецком ничего не понимала. А насчет выступления последней — нет особой разницы.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,76 балла). Еще одна представительница России Александра Трусова на третьем месте (225,34).