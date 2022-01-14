Алексей Ягудин: «Кондратюк достоин командника на Олимпиаде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин после победы Марка Кондратюка на чемпионате Европы заявил, что российский фигурист достоин выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы все понимаем, что вопрос о составе на Олимпиаду стоял открытым, — сказал Ягудин. — Кто будет в команде, команднике, менять или нет. У Коляды небольшая травма.

Что сейчас, тоже непонятно. Мозалев точно выше Семененко? Не уверен. Не надо было вот так кататься. С Кондратюком все понятно. Окажись кто-то еще наверху… Не могу представить, как Федерация сейчас будет выбирать.

Мозалева должны были ставить третьим? Не люблю сослагательное наклонение. Если бы у бабушки было известно что, она была бы дедушка.

Кондратюк достоин командника. Он или Коляда? Это неэтичный вопрос», — сказал Ягудин.

Марк Кондратюк по сумме двух программ набрал 286,56 балла и стал чемпионом Европы.