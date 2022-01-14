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14 января, 23:35

Алексей Ягудин: «Кондратюк достоин командника на Олимпиаде»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин после победы Марка Кондратюка на чемпионате Европы заявил, что российский фигурист достоин выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Мы все понимаем, что вопрос о составе на Олимпиаду стоял открытым, — сказал Ягудин. — Кто будет в команде, команднике, менять или нет. У Коляды небольшая травма.

Что сейчас, тоже непонятно. Мозалев точно выше Семененко? Не уверен. Не надо было вот так кататься. С Кондратюком все понятно. Окажись кто-то еще наверху… Не могу представить, как Федерация сейчас будет выбирать.

Мозалева должны были ставить третьим? Не люблю сослагательное наклонение. Если бы у бабушки было известно что, она была бы дедушка.

Кондратюк достоин командника. Он или Коляда? Это неэтичный вопрос», — сказал Ягудин.

Марк Кондратюк по сумме двух программ набрал 286,56 балла и стал чемпионом Европы.

Алексей Ягудин
Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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