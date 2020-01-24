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Александра Трусова: «Я не могу без усложнений»

19:12
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова после исполнения короткой программы на чемпионате Европы отметила, что не любит упрощать прыжковый контент.

— Не знаю, откуда ошибка на двойном акселе, хочу уже тройной прыгать, — сказала Трусова. — Волнения особого не было сегодня. Первые тренировки после отпуска шли легко, потом — тяжелее. Выросла после Нового года на один сантиметр. Упрощу ли контент в произвольной? Все увидите завтра. Но я не могу без усложнений, тогда я ошибаюсь на более простых элементах.

Произвольную программу на турнире женщины представят в субботу 25 января, начиная с 20.30 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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