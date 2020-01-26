ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Александра Трусова: «С тремя четверными прыжками кататься тяжелее, чем с пятью»

00:53
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате Европы, отметила, что ей проще катать произвольную программу с пятью четверными прыжками. В прокате произвольной программы она сделала один четверной прыжок — тулуп в каскаде с тройным тулупом.

— Форма у меня сейчас не идеальная, я не могу собраться, и не собралась так как было нужно после первого падения. Люблю программы с большим количеством четверных, с более легким набором надо кататься без ошибок, а это сложнее. Получается так, что с тремя четверными прыжками мне кататься тяжелее, чем с пятью. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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