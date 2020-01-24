Александра Трусова: «Многие девочки и мальчики в нашей группе хотят прыгать пятерные прыжки»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занимающая третье место после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что их более юные одногруппники равняются на них с Аленой Косторной и Анной Щербаковой в плане сложных прыжков.
— Фигурное катание развивается не только в России, но и в других странах, сейчас многие девочки стали прыгать четверные прыжки и пробовать их. Фигуристы помладше уже смотрят на нас и стараются тренироваться больше, чтобы делать больше нас. И даже у нас в группе, я слышала, есть девочки и мальчики, которые хотят делать уже пятерные. В произвольной программе
Трусова выступит предпоследней в заключительной разминке. Она выйдет на лед 26 января в 00.08 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)