ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Александра Трусова: «Многие девочки и мальчики в нашей группе хотят прыгать пятерные прыжки»

21:10
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, занимающая третье место после короткой программы на чемпионате Европы, отметила, что их более юные одногруппники равняются на них с Аленой Косторной и Анной Щербаковой в плане сложных прыжков.

— Фигурное катание развивается не только в России, но и в других странах, сейчас многие девочки стали прыгать четверные прыжки и пробовать их. Фигуристы помладше уже смотрят на нас и стараются тренироваться больше, чтобы делать больше нас. И даже у нас в группе, я слышала, есть девочки и мальчики, которые хотят делать уже пятерные. В произвольной программе

Трусова выступит предпоследней в заключительной разминке. Она выйдет на лед 26 января в 00.08 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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