14 лет назад Россия взяла все золото ЧЕ по фигурному катанию: Плющенко, Слуцкая и пары были невероятны

14 лет назад в Лионе (Франция) состоялся чемпионат Европы по фигурному катанию. Все золотые медали завевали российские фигуристы.

В мужском одиночном катании на ЧЕ-2006 победил Евгений Плющенко, в женском — Ирина Слуцкая. В парном катании победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах на льду — Татьяна Навка и Роман Костомаров.

У мужчин в тройку лучших вошли также вошли швейцарец Стефан Ламбьель и француз Бриан Жубер. У женщин второй стала россиянка Елена Соколова, третьей — итальянка Каролина Костнер.

В парном катании вторыми стали немцы Алена Савченко/Робин Шокловы, третьими — россияне Мария Петрова/Алексей Тихонов. Их соотечественники Юлия Обертас/Сергей Славнов стали четвертыми. В танцах на льду второе место заняли украинцы Елена Грушина/Руслан Гончаров. На третьей позиции Маргарита Дробязко/Повилас Ванагас (Литва).

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020 пройдет с 22 по 26 января в Граце (Австрия).