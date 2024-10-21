В фехтовании тоже появится своя медалига. Этот проект запустят уже в ноябре

Подробностями с «СЭ» поделился глава федерации Ильгар Мамедов.

В период отстранения от международных соревнований в нашем спорте стало появляться все больше новых проектов. Одних кубков и чемпионатов России спортсменам не хватает, мотивация выступать и показывать высокие результаты все меньше, вот и приходится изобретать дополнительные турниры с необычными форматами. Такой в скором будущем появится и в нашем фехтовании. Планами с корреспондентом «СЭ» поделился президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Лига шпажистов

У проекта пока нет своего названия, но Мамедов уже обозначил формат предстоящих соревнований. Турниры будут проходить исключительно среди шпажистов. Как объяснил глава федерации, это наиболее простой вид оружия, которым смогут быстрее овладеть новички-любители. Дело в том, что в этом виде наносить уколы разрешено во все части тела, кроме затылка. В рапире и сабле тонкостей ведения боя больше.

«Так как нас никуда не допускают, что-то такое новое надо изобрести, — объясняет Мамедов «СЭ». — Если у спортивного фехтования боевая часть дорожки 14 метров, то мы сделаем четырехметровую. В этом проекте обоюдные уколы считаться не будут. Формат еще в процессе обсуждения, но, скорее всего, это будет бой не до 15, а до трех уколов. После него пауза, затем опять бой до трех уколов, потом опять пауза. То есть получаются такие раунды».

Проект разделят на четыре лиги. В первой, под названием «Элита», будут выступать шпажисты сборной страны. Как уверяет глава федерации, свое участие уже подтвердили все главные звезды национальной команды, в том числе победители и призеры чемпионатов мира и Европы. В лиге «Мастера» будут биться те, кто имеет звания, но уже не в сборной. «Разрядники» — спортсмены уровня не выше кандидата в мастера спорта. В четвертой любительской лиге сможет принять участие любой желающий. Все это планируется запустить уже в ноябре этого года.

«Все готово, в том числе и площадка. Осталось сделать только расписание. Если взять аналогичный проект по настольному теннису, то они целыми днями и ночами играют. Пока у нас до ночи фехтовать не готовы, — говорит Ильгар Мамедов. — Планируем сделать четыре соревнования в промежуток с 8 утра до 12 ночи. Каждое соревнование идет 4 часа. По пять человек дерутся в турнире. Так по четыре соревнования будет проходить каждый день».

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир для любителей ставок

По описанию проекта можно догадаться, что он больше подходит не для ТВ-экрана, а для сайтов букмекерских контор. Глава федерации не скрывает, на какую целевую аудитории он рассчитан.

— Надеюсь, этот формат понравится тем, кто любит делать ставки. Будем тоже в этом тренде. Никакого отношения к спорту проект не имеет. Потому что в спорте один критерий — результат. Так как у нас нет Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, пока мы отключены от международного процесса, будем заниматься таким новым проектом.

— Планируется ли призовой фонд?

— Спортсмены будут зарабатывать прямо с первого турнира. Сейчас это большие вложения федерации, чтобы раскрутить проект. Таков закон бизнеса: вложи рубль — получишь два. Ничего не вкладываешь — ничего не получишь. Поэтому федерация будет вкладывать каждый месяц очень крупную сумму. В то же время будет какая-то поддержка спортсменам.

Полноценных ТВ-трансляций в ближайших планах нет, как и живых зрителей-болельщиков на площадке проведения турниров.

— Это больше интернет-проект. Конечно, если все пойдет на интересном уровне, то можно будет проводить их открытыми и для телевидения. Пока этот вопрос рассматривается. Год назад был форум с букмекерами. Они тогда сказали: сделайте продукт, покажите нам, если понравится, то мы с вами заключим контракт. Вот такой продукт мы изобрели.

— Контракт с букмекерами уже есть?

— Нет. Мы же еще не запустили проект. Надеюсь, понравится. Если столько любителей смотреть и ставить на настольный теннис, то чего бы не поставить на фехтование? Это тоже интересно, — заявил Мамедов.

В фехтовании наши спортсмены допущены до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако этот статус не дали всем лидерам сборной. Поэтому до Олимпиады в Париже не добрался никто. «Мы не едем туда в связи с тем, что у нас единая команда и делить спортсменов на правильных для Запада и неправильных мы не собираемся. В этой связи я не хочу кого-то критиковать или осуждать. Мы сначала были отлучены от отбора, а потом от возможности завоевать лицензии на европейском континенте мы отказались», — заявлял ТАСС в июне глава ФФР. По словам Мамедова, контакт с международной федерацией не потерян, однако весна в отношениях наступит тогда, когда будет потепление между государствами на политическом уровне.