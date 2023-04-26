Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?

Украинцы штампуют судебные иски.

На внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта одобрила допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под эгидой организации. А через 20 дней Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение FIE.

Тогда на мартовском конгрессе было обозначено, что возвращение россиян и белорусов произойдет в конце апреля. Как раз в конце апреля ФФУ подала новый иск, но уже в Окружной суд Лозанны с требованием приостановить выполнение решения международной федерации.

Международная федерация фехтования обязана подчиняться решению швейцарского суда

— Почему Федерация фехтования Украины пошла в Окружной суд, а не в CAS? - вопрос «СЭ» спортивному юристу Анне Анцелиович.

— На самом деле так делается. Все-таки CAS — это третейский суд. Возможно оспаривание по компетенции, по применимости. В CAS должно быть согласие обеих сторон. Много подводных камней. А так как Международная федерация фехтования является юридическим лицом, зарегистрированным в Швейцарии, то она обязана подчиняться решению швейцарского суда. Мы тоже такое делали. Не скажу, что это самый распространенный шаг. Но в рамках применения обеспечительных мер швейцарский государственный суд часто используется. Поэтому здесь вполне понятна их логика. Теперь надо ожидать, когда будет принят вопрос по обеспечительным мерам.

— Есть ли вероятность, что требование будет удовлетворено?

— Были прецеденты, когда накладывали обеспечительные меры. В нашей практике тоже, когда Международной федерации тяжелой атлетики дали запрет на выборы в органы до устранения недостатков. Поэтому это дело будет рассматриваться и иметь значение для допуска россиян и белорусов.

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Не могло такое приснится даже в страшных бюрократических снах

Повлияет ли иск на допуск наших спортсменов и когда же состоится возвращение россиян на международную арену, мы спросили у президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

— Федерация фехтования Украины подала иск в Окружной суд Лозанны, чтобы приостановить решение международной федерации. Сможет ли это повлиять на наш допуск?

— Конгресс добрую волю проявил, но кто-то выполняет эту добрую волю? Большинством голосов нас допустили и в личных, и в командных соревнованиях. Но сейчас вы со мной разговариваете, и я нахожусь в Новогорске, а не в Сеуле.

— Когда стало известно, что наша команда не попадет на «Гран-при» в Сеул?

— Когда из международной федерации не присылают списки (спортсменов, допущенных до соревнований), ты понимаешь, что наша команда никуда не попадает. Я их предупреждал постоянно: «Вы не успеете!» — «Нет, успеем!» — «Не успеете!» — «Успеем!» Когда у нас внеочередной конгресс прошел? 10 марта. За полтора месяца можно было успеть. Но они же сами выдумали эту процедуру. Мы отправляем списки, которые идут в независимые компании по кибербезопасности. Потом независимые компании отправляют независимому юристу. Затем юрист отправляет в комитет от исполкома, который собирает документы и уже принимает решение. Они такую процедуру выдумали, которая точно затрагивает какое-то количество времени. Естественно, ничего не успели сделать.

— Спрашивали, сколько это должно занять?

— Спрашивал. Они говорят: «Не беспокойтесь!» — «Нам же регистрироваться надо!» — «Не беспокойтесь!» Что можно еще сказать? Даже в самых страшных бюрократических снах это не могло присниться. Интересно, что они теперь ответят, когда турнир уже начинается без нас. Даже если они сегодня (накануне «Гран-при») пришлют разрешение, то мы уже не попадаем туда.

— Какие надежды? Можем ли попасть на майские соревнования?

— Да, соревнования в мае будут. Но зачем смотреть календарь, если списка нет? Меня, если честно, календарь не интересует. Там уже отменяются соревнования и переносятся в другие страны и города. Поэтому это все очень поверхностно. Список получим, тогда будет понимание. Вдруг они всех динамовцев и армейцев вырежут оттуда? Тогда будет второй этап нашего диалога. Сейчас мы пока подали всех. Но не знаем, что они сделают с нашим списком.

— Какой процент представителей «Динамо» и ЦСКА в этом списке?

— Возьмите фамилии всех, кто участвовал в Олимпиадах в Рио и Токио, там 80 процентов армейцев и 20 процентов динамовцев.

Фото Global Look Press

Отправил FIE вариант формы наших атлетов, их это разозлило

— Сколько вам нужно времени, чтобы собраться на соревнования, когда получите допуск?

— Мы готовы. Но без списка мы собраться не можем, только беседовать. У нас руки связаны. Мы не можем даже подать список в Минспорта, для того чтобы оформить приказ о командировании.

— С нейтральной формой вопрос решили?

— А что нужно? Пошли в магазин, купили что-то и поехали. Это же не сборную России экипировать. Кому что понравится, купит и поедет.

— С международной федерацией ее не нужно согласовывать?

— Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило.

— Почему?

— Там были фотографии, которые им не понравились.

— Что на них, боюсь спросить?

— Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника. (Смеется.) Не понравилось им. Если они говорят: «В этом нельзя, в этом нельзя, в этом нельзя». Говорю: «Не знаю, в чем поедут. Выберут что-то нейтральное и поедут». Они: «Нет, пришлите». Прислал то, что на данный момент было.

— Сейчас вообще никаких сроков нет, когда получите разрешение?

— Никаких. Поэтому все крики о демократических принципах, о которых они все время орут... Они сами их и нарушают. Если высший орган — конгресс — принял решение по нашему возвращению, а они на это решение просто забили. О чем это говорит? Прежде чем искать соринку у кого-то в глазу, посмотрите, есть ли у вас бревна в своем.