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Сегодня, 12:30

Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая (слева направо).
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Софья Великая
Софья Великая.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
София Позднякова
София Позднякова.
Фото Global Look Press
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Двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова не смогут выступать на крупных соревнованиях из-за принадлежности к ЦСКА.

Самые титулованные российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова не включены в список спортсменок, которых Международная федерация фехтования (FIE) допустит до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил об этом решении в интервью ТАСС. «FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, — знакомых миру фамилий в нем нет, — сказал Мамедов. — Нет Поздняковой, Великой, Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят». Это существенно ослабляет нашу сборную и бьет по мотивации фехтовальщиц — особенно 37-летней Великой.

Софья Великая
Софья Великая.
Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Решение не стало неожиданностью

Все три звездные саблистки представляют ЦСКА. 10 марта FIE допустила до крупных стартов в нейтральном статусе всех россиян без исключения. Однако 28 марта МОК рекомендовал не утверждать заявки наших спортсменов, которые имеют отношение к армии или к спецслужбам. Нюанс в том, что трио двукратных олимпийских чемпионок — суперуважаемые люди в спортивном сообществе. Великая больше шести лет возглавляет комиссию спортсменов Олимпийского комитета России и вместе с Егорян стала прообразом для художественного фильма «На острие». Позднякова — дочь главы ОКР и недавно отказалась уезжать из страны вслед за мужем.

— Причина всем известна — рекомендация МОК. С этим уже ничего не сделать, — отметил в интервью «СЭ» Ильгар Мамедов. — Никто из этих спортсменов не будет принимать участия в соревнованиях. Мы об этом знали. Для нас такое решение не стало неожиданностью. Глобально ничего не поменялось. Руководители сделали вид, что нас допускают, но на самом деле они и не собирались никого допускать. Нужно было дождаться рекомендаций МОК, мы их и дождались. Все сильнейшие спортсмены у нас — из ЦСКА и «Динамо». Но во всех странах ведущие спортсмены имеют принадлежность к погонам. Это не только у нас.

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— Я продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят, — прокомментировала решение FIE Яна Егорян. — Можно ли подать на решение апелляцию? Насколько мне известно, все списки еще не до конца проработаны международной федерацией. Просто какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе. Остальных пока еще не обработали. Дальше будет видно. У нас каждую неделю какая-то новость. То нас допускают, то нет. То можно ехать, то нельзя. Все так быстро меняется. Я уже практически перестала следить за новостями. Просто наслаждаюсь жизнью и занимаюсь любимым делом.

София Позднякова
София Позднякова.
Фото Global Look Press

Многострадальное решение

С одной стороны, Международная федерация фехтования в начале марта проявила смелость, первой ослабив санкции в отношении россиян. С другой — это решение стало по-настоящему многострадальным. Во-первых, национальные федерации из стран западного блока, проиграв голосование, решили все равно не подчиняться воле большинства. В знак протеста были отменены турниры в Германии, Польше, Финляндии, Швеции, Дании, Франции. А сборные Украины и Швеции в нарушение Олимпийской хартии запретили своим спортсменам участвовать в одних стартах со спортсменами из России и Белоруссии.

Во-вторых, было организовано коллективное письмо в МОК и FIE от имени более чем 300 фехтовальщиков (многие из которых, правда, уже завершили карьеру) с призывом пересмотреть решение о допуске россиян. Далее Федерация фехтования Украины подала на FIE иск в спортивный арбитраж, требуя признать ослабление санкций незаконным. Вердикт по данному вопросу появится не скоро, но очевидно, что целью здесь является не победа в суде, а давление на международную федерацию. Тем более что украинцы намерены вовлечь в этот процесс еще и швейцарский трибунал.

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В-третьих, аппарат FIE, похоже, саботирует решение собственного руководства. Более чем за месяц функционеры не смогли утвердить списки допущенных россиян, из-за чего наша команда в конце апреля не смогла заявиться на турнир в Сеуле, а также на майские соревнования. По всей видимости, списки появились только сейчас, и их адекватность вызывает большие вопросы. Ильгар Мамедов с самого начала говорил, что не собирается скрывать принадлежность наших спортсменов к ЦСКА и «Динамо», а также не станет призывать их сменить клубы. При этом очевидно, что принадлежность Великой, Егорян и Поздняковой к армии — во многом номинальная и точно не обязывает их иметь какую-либо политическую позицию. Впрочем, и интерес спортивных структур к политической деятельности наших атлетов также является незаконным.

— Я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях, — написал в Telegram-канале глава Олимпийского комитета России четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. — Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий.

Ильгар Мамедов
София Лоханова (Позднякова)
Софья Великая
Яна Егорян
МОК
ОКР
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