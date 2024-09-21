Скандальная украинская спортсменка снялась для Playboy. Ранее она объявила о браке с итальянцем

Бурная жизнь фехтовальщицы Ольги Харлан после Олимпиады.

Двукратная олимпийская чемпионка Харлан обнародовала информацию о съемках для мужского журнала Playboy. 34-летняя спортсменка появится на обложке сентябрьского номера украинской версии знаменитого эротического издания без обнаженки — в белом облегающем платье. Опубликованы ли более смелые кадры внутри, пока не известно. Накануне одна из самых политизированных фехтовальщиц мира также объявила, что выходит замуж за своего итальянского бойфренда Луиджи Самеле, с которым встречается с 2018 года. При этом Харлан пока не собирается завершать карьеру. А это значит, что в случае возвращения россиян на международные соревнования, скандалы с Ольгой гарантированы.

Вне какой-то терпимости или понимания

Накануне Олимпиады в эротической сессии для украинской версии издания Vogue снялась теннисистка Марта Костюк, после завершения Игр ее примеру последовала Харлан. На своих пятых Играх саблистка-ветеран завоевала бронзу в личном турнире и золото — в командном. В Париж Харлан, напомню, попала в результате громкого скандала на чемпионате мира-2023: после поединка с россиянкой Анной Смирновой нарушила правила, отказавшись пожать руку сопернице. Итогом стали «черная карточка» и дисквалификация украинки. Однако после личного вмешательства президента МОК и бывшего фехтовальщика Томаса Баха наказание отменили, а Харлан получила персональный wild card на ОИ-2024.

Несомненными лидерами в женской сабле в последние годы были россиянки, и их отсутствие оказало решающее влияние на распределение наград в Париже. Что касается Харлан, то эта спортсменка неоднократно нарушала политический нейтралитет, допуская оскорбительные высказывания в адрес российских атлетов и РФ в целом. После завершения Олимпиады-2024 Ольга продала на аукционе свою чемпионскую саблю, передав вырученные средства на нужды ВСУ.

«Если люди не только занимаются спортом и не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом, здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может, — высказалась на эту тему официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Потому что это деньги, которые идут на убийство наших граждан и наших военных, и жителей наших регионов — новых, традиционных наших регионов, на убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры. Здесь абсолютно это вообще вне закона и должно быть вне какой-то терпимости или понимания».

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото Global Look Press

Сделали все это реальным

Журнал Playboy Украины объявил о фотосессии с титулованной олимпийской чемпионкой еще 10 сентября, но ее имя поначалу скрывалось. «С уверенностью можем утверждать, что вышедший в эфир номер — это золотая медаль в мире глянцевой журналистики», — писало издание полторы недели назад. «Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан, — уточнил журнал в минувшую пятницу. — Олимпийские игры 2024 года принесли ей золотую медаль, а в общей сложности у спортсменки шесть наград: два золота, серебро и три бронзы».

«Благодарю невероятно креативную и профессиональную команду за то, что сделали все это реальным», — отреагировала Харлан, опубликовав обложку со своим фото. О желании сняться для самого известного эротического глянца Ольга говорила в интервью еще в 2017 году. А в 2018-м она попала на обложку мужского журнала XXL. Та фотосессия не содержала обнаженки, но почему-то была выполнена в стиле БДСМ — с героиней в черной кожаной одежде и с двумя черными бойцовыми собаками.

Накануне Харлан также объявила, что выходит замуж за своего бойфренда, олимпийского призера по фехтованию в составе сборной Италии Луиджи Самеле. «Неожиданно я сказала да», — подписала Ольга снимок с кольцом из белого золота с бриллиантом. Пара встречается с 2018 года, и после Игр-2020 в Токио украинка делилась интимными подробностями, связанными с антиковидными «анти-секс» кроватями в олимпийской деревне.

«Был ли секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был, конечно, — рассказывала украинка три года назад. — Мы же должны были зачекиниться. Не перед соревнованиями, после. Не было перед моими соревнованиями, перед его соревнованиями тоже не было. Поэтому у меня и нет медали. Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок».

Ольга Харлан и ее жених Луиджи Самеле. Фото Соцсети

Поцелуй с дорожкой

Несмотря на непримиримое отношение к россиянам, Харлан во время Олимпиады в Париже тепло общалась с уроженкой Тольятти Анной Башту, которая с 2019 года выступает за Азербайджан. «Мы знакомы с детства, всю жизнь фехтуем и дружим за пределами дорожки, — рассказывала потом Анна. — Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Харлан. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях».

Кроме того, Харлан целовалась в Париже... с фехтовальной дорожкой. «Всегда хотела поцеловать дорожку после победы, — объяснила спортсменка свое странное поведение. — Я думала об этом, что таким образом отблагодарю дорожку за все, что у меня было. И я это сделала после бронзы. А после личной медали успешно боролась на той же дорожке за командное золото».

Пока Ольга не приняла решения о завершении карьеры, хотя и признает, что пять Олимпиад — это очень много. Между тем, уже понятно, что на предстоящих зимних Играх-2026 в составе сборной Украины тоже будут политически заряженные спортсмены. В список из 15 украинских атлетов, подготовку которых планирует оплачивать МОК, вошел биатлонист Дмитрий Пидручный. Как и Харлан, он неоднократно оскорблял и угрожал российским коллегам, а также требовал полного отстранения наших спортсменов от международных стартов.