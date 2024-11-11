Зеппельт признал недостоверность своих утверждений об Усманове

В пресс-службе Алишера Усманова сообщили, что немецкий журналист Хайо Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).

Усманов возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации.

«Зеппельт подписал персональное заявление о прекращении противоправных действий в отношении Усманова. Этим документом Зеппельт подтвердил отказ от распространения ложных заявлений, сделанных в его авторском репортаже на германском телеканале ARD в августе 2024 года, и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

28 октября стало известно, что 71-летний Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Кандидатуру россиянина выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг, его поддержала только Федерация фехтования Швеции.