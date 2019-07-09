Яна Егорян: "Я люблю вкусно покушать. Спокойно могу съесть шаурму"

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян на своей странице в Instagtam рассказала о нюансах своего питания.

- Все наши девочки стараются придерживаться правильного питания – никакой газировки, жареного, сладкого, фастфуда! Но я из тех людей, которые любят вкусно покушать. Я спокойно могу съесть шаурму, у меня даже в Химках есть любимое заведение, которое я частенько посещаю.

Я себя люблю и считаю идеальной, и неважно, сколько я буду весить, поэтому я никогда не заморачиваюсь по поводу диет. Я трезво оцениваю набор пары килограммов, но это мне никогда не мешало съесть пачку сосисок или бутербродов с колбасой перед сном.

Кстати, я никогда не завтракаю, потому что мой поздний ужин стабильно в 3-4 ночи каждый день, - написала спортсменка.