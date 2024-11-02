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Егорян — об инциденте с автомобилем: «Дом кишит разбойниками. Из окон уже летали кресла и самовары»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в разговоре с «СЭ» рассказала подробности инцидента с разбитым автомобилем.

«Подробности произошедшего до сих пор неизвестны, но, конечно, открылось много всего интересного. Как оказалось, в этом доме живет очень много моих друзей и знакомых, которые сразу позвонили мне. Практически все сказали: «Яна, ты что, разве не знаешь, что там нельзя оставлять машину? Это не первый случай». Как оказалось, бутылки там летают периодически. Я бы сказала, на регулярной основе. Оттуда уже летали кресла, самовары, мусор выбрасывали из окон. Дом кишит разбойниками. Не знаю, как еще назвать людей, которые это вытворяют. Выяснилось, что это очень проблемный дом», — сказала Егорян «СЭ».

Также двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что полиция пообещала уведомить ее о подробностях инцидента в течении 10 дней.

«Понимаю, что все хотят услышать, что кто-то специально нашел мой автомобиль. Но это не так. Как минимум, потому что есть более изощренные способы испортить его. К тому же, зацепило не только мою машину. Есть еще одна девушка, которой разбили стекло. Никто не пострадал, но завтра кто-то пострадает. Хочется, чтобы приняли меры. Если люди останутся безнаказанными, они будут продолжать это делать. А кто-то это делает на постоянной основе. В полиции сказали, что мне придет на почту письмо через 10 дней. Не знаю, с какой информацией. Но на мой взгляд, этот вопрос можно было поднять в день происшествия. Мой муж сразу пошел в алкогольный магазин, который расположен рядом и спросил, кто покупал этот алкоголь. Остались этикетки, и мы понимали, что это за алкоголь. В магазине были готовы предоставить видео с камер полиции. Можно было бы хронологию событий хоть как-то восстановить», — добавила Егорян.

Ранее спортсменка рассказала «СЭ», что обратилась в полицию.

31 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодежной улице в Химках, припарковала машину и ушла на прием. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.

Фехтование
Яна Егорян
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