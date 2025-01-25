Егорян назвала замечательным событием переизбрание Мамедова: «Он делает все, чтобы фехтование цвело и пахло»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в разговоре с «СЭ» отреагировала на переизбрание Ильгара Мамедова на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

«Это замечательное событие, очень этому рада. Я полностью поддерживаю его переизбрание и считаю, что Ильгар Яшарович — это тот человек, который умеет правильно руководить. Благодаря ему, наша федерация всегда была на высоте, и я уверена, что будет и дальше. Он делает все возможное, чтобы фехтование цвело и пахло», — сказала Егорян «СЭ».

Отчетно-выборная конференция состоялась в субботу, 25 января, в Москве. 59-летний Мамедов был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовали все 58 делегатов конференции.

Мамедов возглавляет ФФР с 2021 года. С 2012-го он также занимает пост главного тренера сборной России по фехтованию. Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988, 1996) и чемпионом мира.

Денис Сафронов