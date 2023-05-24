Якименко заявил, что в FIE происходит политическая путаница

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) лишить статуса чемпионата Европы соревнования в Польше из-за проблем с визами у россиян.

«Сейчас почти каждый день принимаются решения, которые противоречат друг другу. В FIE уже настолько запутались, что совершают нелогичные поступки. Сначала они всеми силами стараются задушить нашу сборную, но затем воздействуют на Польшу таким образом. Конечно, хотелось бы думать, что у международной федерации появилась цель обойти политическое давление. Но тот список спортсменов, который они одобрили, где полностью отсутствуют лидеры нашей сборной, не внушает доверия. Если они хотят идти нам навстречу, то пусть начнут с возвращения наших ведущих фехтовальщиков и допуска всей российской сборной хоть до какого-нибудь соревнования. Проводите Европейские игры в Польше, пожалуйста. Но тогда дайте нам возможность отобраться через Азию, где мы сможем побороться и показать свой уровень. Вариантов много. Если бы им на самом деле этого хотелось, то мы бы уже имели шансы попасть на Олимпиаду-2024. А так — пока это больше похоже на политическую путаницу, которая происходит в FIE», — приводит слова Якименко RT.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.