Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного FIE

Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко назвал талантливых фехтовальщиц сборной России из списка, одобренного Международной федерацией фехтования (FIE), которые могут побороться за медали на Олимпиаде-2024.

«Когда я гляжу на другие сборные по фехтованию, я вижу, что общий уровень соревнований падает, потому что в значительной мере снизилась конкуренция. А без Софии Поздняковой, Ольги Никитиной, Софьи Великой и Яны Егорян она снизится еще больше. Что касается нашей сборной, если мы поедем туда в том составе, который одобрили в FIE, то, может быть, мы что-то сможем показать, но это будет крайне сложно. Самая опытная из этого списка, кто реально сможет соперничать с другими фехтовальщиками, — это Светлана Шевелева. У нее есть опыт выступления на Олимпийский играх. Я думаю, что у нее есть все шансы побороться за медали, если ФФР примет решение ехать в таком составе. Но один в поле не воин. Конечно, я бы еще последил за Аленой Лисиной и Евгенией Подпасковой. Они хорошо себя проявляют на российских соревнованиях. Но все равно, даже учитывая их талант, нам будет очень сложно бороться за медали. У них не так много опыта, они недавно вышли из молодежных сборных. Тем не менее надо с чего-то начинать и становиться новыми лидерами сборной», — приводит слова Якименко RT.

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.