16:07 | Фехтование

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Якименко намерен возобновить карьеру

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Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко сообщил, что намерен возобновить карьеру. Он объявил об уходе из спорта 28 ноября 2017 года.

- Мы не исключаем моего возвращения, есть некоторые сложности, - приводит ТАСС слова Якименко. - Я готов выйти на дорожку, я тренируюсь. Сейчас ведется переписка между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Мы ждем решения ВАДА.

Напомним, 35-летний Якименко также является бронзовым призером Олимпиады-2004 в командном турнире. 

Все о фехтовании - здесь

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6454284

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