Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Якименко намерен возобновить карьеру

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко сообщил, что намерен возобновить карьеру. Он объявил об уходе из спорта 28 ноября 2017 года.

- Мы не исключаем моего возвращения, есть некоторые сложности, - приводит ТАСС слова Якименко. - Я готов выйти на дорожку, я тренируюсь. Сейчас ведется переписка между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Мы ждем решения ВАДА.

Напомним, 35-летний Якименко также является бронзовым призером Олимпиады-2004 в командном турнире.

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