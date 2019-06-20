Вениамин Решетников: "Приехали на чемпионат Европы за командным золотом – это самое главное"

Чемпион Европы Вениамин Решетников признался, что для него - главное победа в командном соревновании саблистов на чемпионате Европы. В среду в финале личного первенства он одержал победу над соотечественником Камилем Ибрагимовым.

- Русский финал всегда был эмоционально сложен для меня, еще когда я фехтовал против Ковалева, Якименко. Но мы приехали сюда за командным золотом – это самое главное, мы должны максимально выложиться, поэтому надо забыть о победе как можно скорее.

В нашем виде спорта решающее значение играет эмоциональная составляющая, если грамотно подойти, можно бороться за медали. На этом чемпионате было много непредсказуемого, например, олимпийский чемпион 2004 года Альдо Монтана сначала выиграл у румына Дольничану, а потом проиграл чемпиону Игр-2012 Арону Силадьи. В нашем случае, думаю, результат дала хорошая работа, проделанная на сборе перед турниром.