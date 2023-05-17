Великая заявила, что впервые слышит о поединке с Загитовой

Российская фехтовальщица Софья Великая в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что у нее должен состояться показательный поединок по фехтованию против фигуристки Алины Загитовой.

«В первый раз об этом слышу. Уточняйте информацию», — сказала Великая СЭ.

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой находится в расписании на официальном сайте Дня московского спорта. Мероприятие состоится 1 июля в «Лужниках».