Великая считает, что полная отмена Олимпиады была бы трагедией

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая в интервью «СЭ» высказалась о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

— Посоветуйте нашим спортсменам, как не растерять кондиций, сидя дома на карантине?

— Все зависит от вашего желания. Пробежки, велопрогулки, силовые упражнения на открытых площадках, если для вашего вида спорта это необходимо, — есть масса вариантов. Во многих видах, как наш, тяжело готовиться без спарринга. Но в фехтовании, например, можно передвигаться в стойке без оружия, и для этого не нужны большие залы. Чтобы получить адекватную нагрузку, достаточно пространства 2х2 метра. Сохраняйте олимпийское спокойствие, Олимпиада в любом случае будет! Вот если бы ее вообще отменили и лишили нас этого шанса, тогда это было бы трагедией. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Софьи Великой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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