Великая прокомментировала победу в турнире «Московская сабля-2023»

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая высказалась о победе в турнире «Московская сабля-2023».

В финале Великая обыграла Яну Егорян со счетом 15:13.

— Эмоции при очередной победе у вас как в первый раз?

— Это все время новый этап, новые люди, новые эмоции. Сегодня был какой-то совершенно другой мир, мир тинейджеров, в который я так влилась. Мне это так понравилось, это дало определенный заряд веселья, бодрости и драйва на весь день.

— Вас сегодня очень много поддерживали. Это помогало?

— Конечно. Сегодня, помимо того что турнир назван в честь двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева (я его очень хорошо знала, очень тепло к нему относилась, очень люблю его семью), еще это пятидесятилетний юбилей турнира. Я занимаюсь фехтованием 25 лет, и как бы я не хотела, а я очень не хотела выступать, была не подготовлена, болела, короткие промежутки между тренировками, дети... Все равно меня это вдохновляло, что это нужно людям, которые любят фехтование, которые занимаются спортом. Думаю, мои позитивные мысли сделали сегодняшний результат.

— Сколько у вас побед в турнире «Московской сабли«?

— Часто задают этот вопрос. Не считала. Думаю, что займусь этим вопросом, когда закончу свою карьеру. Конечно, мне бы было приятно сегодня объявить о завершении карьеры. Но нет. Я поняла, что это праздник спорта, я дарю энергию, заряд своим близким и любителям спорта. Это мотивирует дальше заниматься любимым делом.

— Вы были уверены в своей победе?

— Конечно, я была совершенно не уверена. Я поставила рекорд по минимальной подготовке к соревнованиям. И показала самый высокий результат. Надо верить в свои силы, в себя. Надо получать кайф. Это спорт. Невозможное — возможно. Несмотря на весь соревновательный опыт, сегодня был совершенно новый мир, новые открытия для меня. Спортсмен должен быть в моменте. Нужно получать удовольствие от окружающих. От детей, которые берут с тебя пример. Хочу всем сказать слова благодарности и любви. Это все ради вас.

Турнир «Московская сабля» проходит с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены соревнуются в личных и командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин.