В сборной России по фехтованию на шпагах 85 процентов спортсменов переболели коронавирусом

Старший тренер сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов сообщил, что почти все в мужской команде переболели коронавирусом.

«Сейчас на сборе те, кто не болел — ездили в ФМБА, делали прививки «Спутник V». Те, кто переболели, приезжают на спортивные базы уже с паспортом о наличии антител, то есть они прививки уже, само собой, не делают. Хочу сказать, что в сборной команде по мужской шпаге переболело 85% - это достаточно серьезно. По этой причине у нас даже один сбор отменился в декабре. После этого очень тяжело спортсменам выходить на высокий уровень, после болезни как минимум месяц они задыхаются, у них слабость», — цитирует Глазунова ТАСС.

С 19 по 23 марта в Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин «Шпага Казани»