В Новосибирске открыт Центр фехтования Станислава Позднякова

В Новосибирске состоялось открытие Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова. Это первый подобный специализированный комплекс в России. Центр соответствует всем стандартам для проведения областных, всероссийских и международных соревнований.

Построен он на средства президента Международной Федерации фехтования Алишера Усманова.

На базе Центра фехтования Станислава Позднякова на постоянной основе будет организован учебно-тренировочный процесс для воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва Новосибирской области по фехтованию. Кроме этого, предполагается, что Центр станет местом проведения первенства страны по фехтованию и спортивных сборов российской команды по фехтованию в период подготовки к Играм-2020 года в Токио.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, а также Олимпийские чемпионы Новосибирской области.

Первыми новый Центр фехтования опробовали участники первенства Сибирского федерального округа среди кадетов. Старт соревнованиям дали президент Федерации фехтования России Александр Михайлов и президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион, инициатор и руководитель проекта создания Сибирского регионального центра фехтования Станислав Поздняков. Именно его именем был назван объект.

— Сегодня, безусловно, очень важное и волнительное событие для меня, — сказал Поздняков. — Очень рад, что удалось реализовать идею о создании в моем родном городе современного и комфортного центра фехтования, который будет способствовать решению не только спортивных, но и социальных задач в Новосибирске и Новосибирской области. В комплексе полностью обустроены спортивные, тренировочные и тренажёрный залы, медицинский блок, тренерские комнаты и раздевалки. Есть и трибуны, на которых могут с комфортом разместиться несколько сотен зрителей. Кроме того, предусмотрен специализированный магазин фехтовальной экипировки. В центре созданы все условия для спортсменов с ограниченными возможностями, занимающихся парафехтованием. Позади два года ежедневной, напряженной работы и я счастлив, что в итоге наш Центр гостеприимно открывает двери для посетителей и гостей.

— Открытие новых спортивных объектов, формирование современной спортивной инфраструктуры — это наши точки роста, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Появление регионального центра фехтования — яркий пример того, как при участии частного капитала можно развивать спорт и физическую культуру, создавать достойные условия для работы и тренировок. Хочу поблагодарить всех, кто реализовывал этот масштабный проект. Пожелать удачи и успехов нашим тренерам и спортсменам.