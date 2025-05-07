В Госдуме ждут хороших результатов от российских фехтовальщиков после допуска к командным соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к командным международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Международная федерация и наша федерация фехтования многое сделали для возвращения наших спортсменов. Поэтому будем ждать наших ребят и девчонок на международной арене с хорошими результатами. Всем спортсменам, которые получат допуск до соревнования я желаю удачи. Будет непростое возращение, все понимают, эти провокации, финты с не пожатием, отказ от фотографии наших ближайших соседей. На это надо стойко пережить, на то наши ребята спортсмены и граждане России», — сказал Свищев «СЭ».

Россияне будут выступать под флагом FIE. До командных соревнований будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом.

Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.