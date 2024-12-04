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Усманов приостановил свои полномочия главы FIE в интересах организации

Алина Савинова
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Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
Алишер Усманов.
Фото Федерация фехтования России

Представитель Алишера Усманова объяснил решение россиянина о приостановке деятельности на посту президента Международной федерации фехтования (FIE).

«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — приводит ТАСС слова представителя Усманова.

4 декабря FIE сообщила о приостановке Усмановым деятельности президента организации. 71-летний россиянин был избран на этот пост 30 ноября на конференции в Ташкенте. Исполняющим обязанности главы FIE после приостановки деятельности Усмановым стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.

Источник: ТАСС
Фехтование
Алишер Усманов
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Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

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