Усманов подарил МОК рукопись олимпийского манифеста де Кубертена

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись олимпийского манифеста барона Пьера де Кубертена.

Исторический манускрипт, в котором изложено намерение возродить Олимпийские игры, был передан музею спустя почти 130 лет после его написания.

На 14 страницах рукописного документа изложена речь, которую де Кубертен произнес, впервые представляя свою провидческую идею о возрождении Олимпийских игр в современном мире.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил благодарность Усманову.

— Этот дар означает куда больше, чем просто передача рукописи Олимпийскому музею, — сказал президент. — Это уникальное событие стало возможным благодаря вашей щедрости, и оно напоминает нам о том, что миссия Олимпийских игр состоит в том, чтобы объединить страны в мирном соревновании. Именно благодаря вашей щедрости мы прикоснулись к нашей истории и смогли ощутить прямую связь с нашим отцом-основателем.