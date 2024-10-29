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Усманов назвал поддержку 103 федераций знаком признания достижений мирового фехтования

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Поддержка Алишера Усманова при выдвижении кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования (FIE) со стороны 103 федераций говорит о признании достижений мирового фехтования за предыдущие 15 лет, говорится в заявлении бизнесмена.

«Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес, — приводит ТАСС слова Усманова. — Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована уставом организации, и необходимо дождаться конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте».

Бизнесмен подчеркнул, что, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желает международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна федерация — собственная.

Усманову 71 год. Он возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, приостановив исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.

Источник: ТАСС
Алишер Усманов
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