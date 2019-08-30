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Умер заслуженный тренер России по фехтованию

10:57

Заслуженный тренер России по фехтованию Вадим Пучков скончался 28 августа в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

Специалист начал тренерскую карьеру в 1959 году, воспитал олимпийских чемпионов Сергея Шарикова и Алексея Фросина, а также Алексея Дьяченко, Евгения Цухло и других. Он возглавлял сборную России по сабле на Олимпийских играх 1996 и 2000 года.

Дополнительная информация

http://rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2103518

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