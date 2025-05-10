Украинская фехтовальщица Шемякина заявила, что FIE продалась России

Украинская фехтовальщица Яна Шемякина раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Международная федерация фехтования полностью легла под Россию, все продалось», — цитирует Шемякину «КП» со ссылкой на OBOZ.

Также спортсменка добавила, что подобное развитие событий было ожидаемым, особенно после допуска нейтральных спортсменов на юниорский чемпионат мира. По ее словам, FIE таким образом смотрит на реакцию общественности. Более того, Шемякина уверена, что скоро российские фехтовальщики смогут выступать под своим флагом, поскольку международные организации не противодействуют этому, а их уставы являются формальностью.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.

39-летняя Шемякина является обладательницей золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне.