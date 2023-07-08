Украинцы не будут соревноваться с россиянами и белорусами на чемпионате мира по фехтованию

Глава Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева заявил, что украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tribuna.com.

Россияне и белорусы примут участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Украинские спортсмены будут представлены в командных соревнованиях, принимать участие в которых россияне и белорусы не имеют права. Также они выпустят в мужских соревнованиях по сабле и рапире, где нет российских и белорусских фехтовальщиков.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 30 июля.