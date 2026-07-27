Тренер саблиста Граудыня о его победе на ЧМ: «Он не сидел на месте, пока мы ждали флаг и гимн»

Личный тренер российского саблиста Павла Граудыня Екатерина Коптилая поделилась эмоциями после победы спортсмена на чемпионате мира в Гонконге.

В финальном поединке 19-летний спортсмен уверенно обыграл представителя Республики Корея До Кен Дона со счетом 15:7.

«Паша из спортивной семьи, поэтому рвение и характер всегда с ним были, но нужно было дорасти. И вот сейчас все сложилось. У них вся очень спортивная, серьезная семья, поэтому этот характер работает на него. У него был непростой сезон, он фехтовал и по юниорам, и по взрослым, я думаю, что сегодня просто все сложилось. Он не сидел на месте, пока мы ждали флаг и гимн, и сегодня мы наконец-то услышали гимн России», — сказала Коптилая в интервью ТАСС.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.