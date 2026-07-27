Фехтование
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Фехтование

27 июля, 16:01

Тренер саблиста Граудыня о его победе на ЧМ: «Он не сидел на месте, пока мы ждали флаг и гимн»

Сергей Филин

Личный тренер российского саблиста Павла Граудыня Екатерина Коптилая поделилась эмоциями после победы спортсмена на чемпионате мира в Гонконге.

В финальном поединке 19-летний спортсмен уверенно обыграл представителя Республики Корея До Кен Дона со счетом 15:7.

«Паша из спортивной семьи, поэтому рвение и характер всегда с ним были, но нужно было дорасти. И вот сейчас все сложилось. У них вся очень спортивная, серьезная семья, поэтому этот характер работает на него. У него был непростой сезон, он фехтовал и по юниорам, и по взрослым, я думаю, что сегодня просто все сложилось. Он не сидел на месте, пока мы ждали флаг и гимн, и сегодня мы наконец-то услышали гимн России», — сказала Коптилая в интервью ТАСС.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Гонконге с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Павел Граудынь.«Это было потрясающе». 19-летний фехтовальщик Граудынь принес России первое золото ЧМ-2026
Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фехтование
Павел Граудынь
Читайте также
ФХР будет судиться, русофобы опять опозорили сами себя. Что произошло после решения ИИХФ отстранить Россию от ЧМ
Биолог назвала нормализующие давление фрукты и овощи
Захарова указала на обострение обстановки в мире из-за ударов ВСУ по России
Чеферин против Инфантино: хроника противостояния глав УЕФА и ФИФА
Умер экс-вратарь «Локомотива» и «Амура» Алексей Мурыгин. Ему было 39 лет
Роспотребнадзор призвал не пить воду из московских родников
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колобков о победе Граудыня на ЧМ: «Прекрасно! Наши ребята успешно выступают»

Журова — о победе Граудыня на ЧМ по фехтоваиню: «У нас очень серьезная школа»
Новости
RSS RSS
Все новости