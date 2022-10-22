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Суд по делу о недопуске российских фехтовальщиков на турниры FIE перенесли на декабрь

Мария Гусева
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что заседание гражданского суда в Швейцарии по иску ФФР об отстранении спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE) перенесли на декабрь.

«Суд перенесен на декабрь, это произошло по нашей инициативе. Считаю это решение целесообразным, поскольку в двадцатых числах ноября в Лозанне пройдет конгресс Международной федерации фехтования, где ожидается рассмотрение нашего вопроса. Я буду на нем присутствовать» — цитирует ТАСС Мамедова.

2 марта FIE временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации. Федерация фехтования России подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии.

Источник: https://tass.ru/sport/16128339
Ильгар Мамедов
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