«Странно проводить Игры, когда в мире царит полный хаос». Великая жестко высказалась об отмене Олимпиады

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая в интервью «СЭ» высказалась о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

— Проводить такое светлое, позитивное, яркое мероприятие, как Олимпиада, когда в мире царит полный хаос, было бы странно, — сказала Великая. — Скорее всего, решение о переносе — правильное. Мне бы очень хотелось сейчас говорить и думать только о спорте, но это невозможно. У меня есть родители, дети, и я обязана о них заботиться. Эта ситуация вообще заставила меня задуматься, как я живу, кто меня окружает, сколько действий я ежедневно совершаю. Постепенно это переворачивает сознание. (Наталья Марьянчик).

Полностью интервью Софьи Великой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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