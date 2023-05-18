Спортсмены из России не примут участия в двух этапах «Гран-при» по фехтованию

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российские спортсмены пропустят два этапа «Гран-при» по фехтованию на рапирах и шпагах.

«Списки на рапиру и шпагу еще не пришли, поэтому времени на участие в турнирах уже нет. Мы туда автоматически не едем. Готовимся к «Московской сабле», — приводит ТАСС слова Мамедова.

Этапы «Гран-при» по фехтованию на шпагах и рапирах будут проходить с 19 по 21 мая в Стамбуле и Шанхае соответственно.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. 11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.