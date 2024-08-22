Советский фехтовальщик Сисикин включен в Зал славы FIE

Советский фехтовальщик на рапирах Юрий Сисикин вошел в Зал славы Международной федерации фехтования, сообщает пресс-служба организации.

Решение о включении Сисикина в Зал славы FIE было принято голосованием исполкома организации.

87-летний Сисикин является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира по фехтованию на рапирах. Также на его счету две серебряные олимпийские награды и одно серебро мирового первенства.

В 1972 году Сисикин был признан судьей международной категории. Он судил Олимпийские игры 1980 и 1988 годов и 12 чемпионатов мира. В 2007 году спортсмен был включен в Зал фехтовальной славы России.