Софья Великая: «Зарубежные спортсмены отлично понимают, что с нами поступили несправедливо»

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» поделилась воспоминаниями о работе на посту председателя этой комиссии.

— Самое главное в этой работе — транслировать голос атлетов, их идеи, вопросы, пожелания, переживания, которые нужно передать спортивным руководителям, — сказала Великая. — На таких форумах, как «Россия — спортивная держава», надо обсуждать насущные проблемы и находить пути их устранения. Поэтому я рада, что у нас с командой комиссии спортсменов была возможность принимать различные важные решения. Мы старались действовать оперативно, сотрудничали с комиссией спортсменов МОК. Сейчас, к сожалению, сами зарубежные атлеты прекрасно понимают, что происходящее с нами несправедливо, но мировое спортивное сообщество слишком политизировано. И это не дало нам возможность в полном объеме выступить на Играх в Париже, в том числе и мне. А ведь для нас очень важно выступать. Как бы ни назывались соревнования — Олимпиада, Игры БРИКС или турнир дружественных стран. Их надо проводить, тогда будут и результат, и развитие спортсменов, — сказала Великая.

Великая возглавляла комиссию спортсменов ОКР с 2016 по конец 2022 года, после чего ее сменил известный легкоатлет Юрий Борзаковский.