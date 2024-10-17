Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:44

Софья Великая: «Зарубежные спортсмены отлично понимают, что с нами поступили несправедливо»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» поделилась воспоминаниями о работе на посту председателя этой комиссии.

— Самое главное в этой работе — транслировать голос атлетов, их идеи, вопросы, пожелания, переживания, которые нужно передать спортивным руководителям, — сказала Великая. — На таких форумах, как «Россия — спортивная держава», надо обсуждать насущные проблемы и находить пути их устранения. Поэтому я рада, что у нас с командой комиссии спортсменов была возможность принимать различные важные решения. Мы старались действовать оперативно, сотрудничали с комиссией спортсменов МОК. Сейчас, к сожалению, сами зарубежные атлеты прекрасно понимают, что происходящее с нами несправедливо, но мировое спортивное сообщество слишком политизировано. И это не дало нам возможность в полном объеме выступить на Играх в Париже, в том числе и мне. А ведь для нас очень важно выступать. Как бы ни назывались соревнования — Олимпиада, Игры БРИКС или турнир дружественных стран. Их надо проводить, тогда будут и результат, и развитие спортсменов, — сказала Великая.

Великая возглавляла комиссию спортсменов ОКР с 2016 по конец 2022 года, после чего ее сменил известный легкоатлет Юрий Борзаковский.

Софья Великая
Читайте также
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости