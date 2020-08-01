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Софья Великая пропустит сбор в Сочи

17:07
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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая пропустит стартующий в субботу в Сочи сбор команды. До сентября она находится на индивидуальной подготовке и тренируется в центре фехтования имени Ильгара Мамедова, сообщает ТАСС.

Сбор команд по рапире и сабле продлится до 15 августа. В нем примут участие лидеры команды — рапиристы Инна Дериглазова, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, саблистка Яна Егорян.

Великой 35 лет, в ее активе золотая (2016) и две серебряные (2012, 2016) медали Олимпийских игр, восемь побед на чемпионате мира, 14 — на чемпионате Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9102755

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