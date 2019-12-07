Софья Великая: «Исполком ОКР теряет голос действующих спортсменов»

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала свое заявление о выходе из состава исполкома ОКР. В конце ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ.

— Мне жаль, что исполком ОКР в данном случае теряет голос действующих спортсменов. Во всем мире спортсмены, представляющие эту комиссию, играют большую роль в развитии спорта, особенно в последние годы, — цитирует ТАСС Великую.