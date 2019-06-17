Софья Великая: "Бронзу чемпионата Европы считаю признаком стабильности"

Олимпийская чемпионка Софья Великая осталась довольна своим выступлением в состязаниях саблисток на чемпионате Европы. Она завоевала бронзу турнира, уступив в полуфинале Манон Брюне из Франции (11:15).

- В прошлом году я выиграла чемпионат Европы, сейчас завоевала бронзу. Думаю, что этот результат можно считать признаком стабильности, - цитирует ТАСС Великую. - Чемпионат Европы для меня на данный момент не закончен, впереди нас ждут командные соревнования, и для нас очень важно, чтобы все сложилось, - турнир является квалификационным к Олимпиаде.

Я хорошо начала бой, но не смогла результативно закончить свои действия - выигрывала фразу, но не наносила удар, проваливалась. Позже я нашла решение, но упустила еще три удара. Не стоит сравнивать эту встречу с предыдущими, поединки с одними и теми же соперниками всегда разные - многое зависит и от психологии, и от физики. Есть "здесь и сейчас", и сегодня я допустила больше ошибок и проиграла.