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Позднякова: «В центре имени моего отца в Новосибирске не тренировалась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова рассказала, как начала заниматься фехтованием.

«Когда я начинала заниматься фехтованием, мы работали в арендованном зале. В центре имени моего отца, который был потом построен в Новосибирске, я уже не тренировалась. В родном Новосибирске я только выступала на соревнованиях, которые оказались для меня достаточно успешными. Выиграла там чемпионат России и всероссийские соревнования. Дважды я там фехтовала, и дважды мне удавалось выиграть. Что касается центра в Новосибирске, то это замечательная возможность для детей тренироваться. Большой зал, много пространства, всем тренерам хватает места, и это самое главное. Потому что, опять же повторюсь, в моем детстве у нас был арендованный зал, И тогда мы старались как могли умещаться в одном пространстве. Сейчас есть возможность работать всем и практически все время», — цитируют «Известия» Подзнакову.

София — дочь президента ОКР Станислава Позднякова, который выиграл четыре золотые олимпийские медали в сабле в 1992-м, 1996-м и 2000-м.

Источник: «Известия»
Фехтование
София Позднякова
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