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Швейцария из-за санкций не пустила бы Усманова на территорию страны

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Государственном секретариате по миграции (SEM) рассказали, что Швейцария не пустила бы вновь избранного президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова на территорию страны.

4 декабря FIE объявила, что Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента организации.

«Лицам, на которых распространяются санкции, фактически не разрешается въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через Швейцарию. Редкие исключения возможны в особых случаях по важным дипломатическим или гуманитарным причинам. Каждый случай рассматривается индивидуально», — цитирует РИА «Новости» представителя SEM Анну Сезар.

30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах нового главы организации. Усманов набрал 120 голосов. На счету его конкурента, шведа Отто Дракенберга было 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Источник: РИА «Новости»
Фехтование
Алишер Усманов
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Усманов приостановил свои полномочия главы FIE в интересах организации

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