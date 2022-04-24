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Шпажистка Колобова считает важным удержать молодежь в спорте на время отстранения от международных турниров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира шпажистка Виолетта Колобова поделилась мнением о молодом поколении спортсменов.

«Молодежи сейчас будет сложно расти, но мы можем максимально стараться передавать свой опыт за счет совместных тренировок, бесед. Да, пусть не все готовы слушать, и достаточно вспомнить себя в их возрасте, чтобы это понять, но многие из нас с удовольствием подскажут, научат, поделятся своими секретами. Главное — не оставлять любимое дело, верить в лучшее и в любой момент быть готовыми выйти на дорожку, ведь если мы будем не готовы, как мы можем бороться и побеждать?»

В начале марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой из-за ситуации на Украине.

Затем исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой EFC.

В апреле стало известно, что Федерация фехтования России планирует рассмотреть вопрос о переходе в азиатскую конфедерацию.

Источник: https://tass.ru/sport/14458163
Виолетта Колобова
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