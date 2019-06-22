Сборная России по фехтованию выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.

Россияне завоевали четыре золота, три серебра и две бронзы. Три победы сборная России одержала в командных соревнованиях: женские турниры по сабле и рапире, а также мужской по шпаге. Еще одно золото России принес саблист Вениамин Решетников.

Серебро взяли саблист Камиль Ибрагимов, рапиристка Инна Дериглазова, а также команда шпажисток.

Бронза - у саблистки Софьи Великой и рапириста Алексея Черемисинова.

Второе место в медальном зачете взяла Франция (2 - 3 - 3), третье - Италия (2 - 2 - 6).